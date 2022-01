Badische Zeitung

Die Außenpolitik der Ampel-Koalition: Härtetest für die Neuen

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Der deutschen Außenministerin blieb erst in Kiew und dann in Moskau nur ein Eiertanz. Ja, man sei solidarisch, beteuerte Baerbock in der Ukraine. Aber hatte außer Worten nichts dabei. Mit ihrem Kollegen in Moskau einigte sie sich darauf, dass Dialog wichtig sei und Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt wieder aufgenommen werden müssten. Solche Gespräche sind allerdings eine Schimäre. Russland begreift sich offiziell nicht einmal als Teil des Konflikts. Die beschwichtigende Formel übertüncht lediglich einen Gegensatz, den weder Deutschland noch Europa noch die USA auflösen können, sondern nur ein Russland, das zur Einsicht käme. http://www.mehr.bz/khs19j

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell