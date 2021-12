Badische Zeitung

Die Corona-Lage: Stochern im Nebel

Kommentar von Norbert Wallet

Freiburg (ots)

Dass Deutschland wieder einmal bei einer Jahreswende im Nebel stochert, was die Höhe der Inzidenzen anbelangt, ist jämmerlich. Ein vorsintflutliches Meldewesen, mangelndes Testmanagement, die permanente Wochenend-Lücke bei den Gesundheitsämtern - all das zeigt, wie weit der einstmalige Organisationsweltmeister Deutschland zurückgefallen ist. Die Ampelkoalition will das Land modernisieren. Hier wäre ein vorrangiges Betätigungsfeld. http://www.mehr.bz/khs365i

