Lauterbach hat Ahnung - aber hat er auch Gespür?

Kommentar von Thomas Fricker

(...) Lauterbachs überraschende Mitteilung am vergangenen Dienstag, demnächst drohe ein "erheblicher Impfstoffmangel", hat vielerorts die Alarmglocken schrillen lassen und Menschen verunsichert. (...) Dass Sozialdemokrat Lauterbach seine Ankündigung mit Kritik an seinem christdemokratischen Vorgänger verknüpfte, machte das Auftreten des Epidemiologen nicht überzeugender. Sehr schnell wurde klar, dass nicht Jens Spahn grob fahrlässig zu wenig Impfstoff hat bestellen lassen, sondern dass angesichts der Omikron-Dynamik in Kombination mit Plänen zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht schlicht der Bedarf an Vakzin in die Höhe schießt. Inzwischen will Lauterbach von Kritik an Spahn nichts mehr wissen. Ein Nachgeschmack aber bleibt: Im Talkshow-Modus ist gute Politik nicht zu machen. http://mehr.bz/5pnfd7 (BZ-Plus)

