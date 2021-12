Badische Zeitung

SPD-Parteitag: Weichen gut gestellt

Freiburg (ots)

Jeder Erfolg birgt auch die Gefahr der Selbstgefälligkeit. Wer sich noch daran berauscht, dass nach 16 Jahren wieder ein SPD-Kanzler regiert, tut sich naturgemäß schwer, Wasser in den Wein zu gießen. Die Fallstricke, über die die Sozialdemokraten in der kommenden Zeit stolpern könnten, sind dennoch zahlreich. (...) Auf ihrem Parteitag hat die SPD nun die Weichen so zu stellen versucht, dass der Erfolg keine Eintagsfliege bleibt. Ob das gelingt, ist noch nicht zu beurteilen. Zumindest aber erliegen die Sozialdemokraten nicht der Versuchung, im Siegesrausch alles andere auszublenden. Die breit aufgestellte neue Führungsspitze hat in anderen Rollen bereits bewiesen, dass das Zusammenspiel mit Scholz funktionieren kann, ohne die Eigenständigkeit aufzugeben.

