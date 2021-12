Badische Zeitung

Die Stiko macht vielen Eltern ein schlechtes Gewissen

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

(...) Es wird genug Eltern geben, die die Zurückhaltung der Stiko nicht teilen. Sei es, weil ihnen die Impfung ein Gefühl größerer Sicherheit gibt, sei es, weil ihre Kinder darauf drängen. Die Impfkommission hat im Grunde auch gar nichts dagegen. Wie bei den älteren Kindern und Jugendlichen sagt sie, auf individuellen Wunsch könne geimpft werden. Warum empfiehlt sie da die Impfung nicht gleich für alle und behält sich vor, das später zu überprüfen? In zwei Monaten dürfte sie das so oder so tun. Derweil aber macht sie vielen, die ihre Kinder impfen lassen, ein schlechtes Gewissen. http://mehr.bz/d3k84t (BZ-Plus)

