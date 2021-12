Badische Zeitung

Klare Signale in Richtung Putin sind richtig

Kommentar von Dietmar Ostermann

(...) Und der russische Präsident weiß auch, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine auf absehbare Zeit unmöglich ist, auch wenn ihn die meisten Ukrainer seit dem Landraub der Krim durch Russland herbeisehnen. Staaten mit ungelösten Territorialkonflikten nimmt die Allianz nicht auf. Kiew den Weg in die Nato verbaut zu haben aber reicht Putin nicht. Für ihn gehört die Ukraine zur russischen Welt, gehören die Ukrainer zum russischen Volk, nur böser westlicher Einfluss lässt sie anderes glauben. Wer so denkt und dies zur Pflichtlektüre für russische Soldaten macht, muss sich nicht wundern, dass die Welt alarmiert ist, wenn diese Soldaten die Ukraine einkreisen. Biden hat Putin vor einem neuen Angriff auf das Nachbarland gewarnt und mit harten Sanktionen gedroht. Ob das Eindruck macht im Kreml, wird man vielleicht bald wissen. Auch die neue Bundesregierung tut gut daran, klare Signale zu senden, dass in Europa keine neuen Grenzen gezogen werden dürfen. http://mehr.bz/k4n (BZ-Plus)

