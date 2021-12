Badische Zeitung

Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Unsinnige Zickzack-Fahrt

Tagesspiegel von Michael Saurer

Freiburg (ots)

Das, was seit Wochen auf Landesebene zu sehen ist, ist ein kommunikatives Desaster. Da wurden Impfzentren geschlossen, obwohl absehbar war, dass Millionen von Drittimpfungen nötig sein werden. Da wird am Freitag - entgegen jeder medizinischen Logik - erklärt, auch Geboosterte müssen sich für den Restaurantbesuch testen lassen. Drei Stunden später wird das zurückgenommen. Und am Sonntag? Zuvor hatte es geheißen, alle nur zweifach Geimpften müssten für den Zutritt etwa in Gaststätten oder Freizeitparks einen negativen Schnelltest vorlegen. Doch dann: Kommando zurück, die Zweifachimpfung reicht nun doch aus, solange die zweite Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Ja, was denn jetzt? Ein unsinniger Zickzack-Kurs! http://mehr.bz/bof8630

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell