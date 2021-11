Badische Zeitung

Gut, dass die Berliner Wahlergebnisse geprüft werden

Kommentar von Bernhard Walker

(...) Mancherorts standen Bürger am 26. September in langen Schlangen vor ihrem Wahllokal, mal fehlten Stimmzettel oder es lagen die falschen bereit. Viele machten noch nach 18 Uhr ihre Kreuzchen - auch wenn da längst die Prognosen zum Wahlergebnis auf den Smartphones aufpoppten. Deshalb ist es richtig, dass Bundeswahlleiter Georg Thiel beim Wahlprüfungsausschuss Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl in sechs der zwölf Hauptstadt-Wahlkreise erhebt. Es kommt also genau das Verfahren in Gang, das dazu dient, die Dinge aufzuklären. Wenigstens das funktioniert also und schafft eine Basis, auf der das arg ramponierte Vertrauen in den korrekten Ablauf des wichtigsten Mitbestimmungsakts der Demokratie wieder wachsen könnte. (...) http://mehr.bz/r9c9m7 (BZ-Plus)

