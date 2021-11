Badische Zeitung

Olaf Scholz: Noch nicht in Kanzlermanier

Kommentar von Christopher Ziedler

Freiburg. (ots)

Diesen ersten Test hat Scholz gerade so bestanden. Zwar lieferte er zwei kanzlerartige Ankündigungen, indem er eine Ministerpräsidentenkonferenz auf nächste Woche terminierte und Krankenhäusern die Kosten für verschobene Operationen begleichen will. Gar nicht ging er aber auf den Kommunikations-GAU ein, den auch seine Ampelparteien damit angerichtet haben, dass das Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite mit dem Ende der Pandemie verwechselt werden konnte. Auch wäre es nicht an der Grünen Katrin Göring-Eckardt, sondern an Scholz gewesen, trotz FDP-Bedenken weitere Maßnahmen im Sinne der Länder in Aussicht zu stellen. Koalitionsintern ist die Zurückhaltung verständlich, da Scholz' Wahl an den laufenden Verhandlungen hängt. Bei der Vorstellung der neuen Steuerschätzung, die die Gespräche erleichtern wird, wirkte der Kandidat dann schon weniger nervös. In Kanzlermanier hat sich Scholz aber noch nicht präsentiert, das muss besser werden. http://www.mehr.bz/khs316i

