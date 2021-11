Badische Zeitung

UN-Klimakonferenz: Glasgow kann Kipppunkt sein

Kommentar von Christian Mihatsch

Freiburg (ots)

(...) Es scheint, als ob die Staats- und Regierungschefs anfingen, die Mahnung der Klimaaktivistin Greta Thunberg zu beherzigen - die Klimakrise tatsächlich als Krise zu behandeln. Gleichzeitig spürt man Angst. Angst zu versagen und den Kindern und Enkeln einen zur Unkenntlichkeit veränderten Planeten zu hinterlassen. (...) Um die Erwärmung noch bei 1,5 Grad zu stoppen, müssen die globalen Emissionen um rund die Hälfte in nur zehn Jahren sinken. Gelingt dies nicht, könnten Kipppunkte erreicht werden, nach denen das Erdsystem in einen fundamental anderen Zustand wechselt. Gleichzeitig ist klar, dass in Glasgow allein nicht die Maßnahmen beschlossen werden, um die Emissionen so stark zu reduzieren. Glasgow kann aber der Kipppunkt sein, ab dem Politiker und Wirtschaftsführer konsequent auf eine schnelle Reduktion der Emissionen setzen und sich dieser Trend dann selbst verstärkt. http://www.mehr.bz/khs306i

