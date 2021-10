Badische Zeitung

Inflation: Strom muss billiger werden

Kommentar von Hannes Koch

Inflation war lange Zeit kein Thema. Die Lebenshaltungskosten stiegen kaum. So ist die jetzt anziehende Teuerung - 4,5 Prozent in diesem Oktober - auch ein Ausgleich für eine bisher moderate Preisentwicklung, und deshalb nicht dramatisch. Außerdem spricht einiges dafür, dass der Auftrieb im kommenden Jahr wieder abflacht. Trotzdem machen sich Millionen Leute Sorgen. 20 Euro mehr für die Tankfüllung, zehn Euro mehr für Lebensmittel und eine Nachzahlung für Heizgas schlagen ins Kontor, wenn man mit 1500 Euro monatlich in einem Drei-Personen-Haushalt zurechtkommen muss. http://www.mehr.bz/khs302i

