Badische Zeitung

Afghanistan-Einsatz: Es hat Spuren hinterlassen

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Eine Debatte ist überfällig - erst recht nach dem Scheitern in Afghanistan. Darüber, welche außenpolitische Strategie das Land verfolgt, welche Rolle Deutschlands Militär dabei spielt, wie es dafür ausgestattet - und bewaffnet - sein muss. Im Wahlkampf herrschte dazu überwiegend Schweigen. Gerne stellt man das Thema Verteidigungspolitik in die dunkle Ecke - dorthin, wo sie keiner sehen kann. Sieht so ein wertschätzender Umgang mit der Bundeswehr und ihren Soldaten aus? Es ist zu hoffen, dass die nächste Bundesregierung den Mut aufbringt, sich der Diskussion zu stellen. http://www.mehr.bz/khs287i

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell