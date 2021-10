Badische Zeitung

Ralf-Dahrendorf-Preis: Engagierte Journalisten ausgezeichnet

Auszeichnung für guten Lokaljournalismus - gestiftet von der Badischen Zeitung

Freiburg (ots)

Eike Lenz ist in Freiburg beim Ralf-Dahrendorf-Preis für Lokaljournalismus mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Durch intensive Recherche ist es dem Journalisten von der Main-Post gelungen, nachzuzeichnen wie Bahnhöfe zu Spekulationsobjekten werden. Den zweiten Platz teilen sich Benjamin Schmidt von der Freien Presse Chemnitz und Alexander Roth vom Zeitungsverlag Waiblingen, die sich mit dem Thema der Gewalt gegen Kommunalpolitiker beschäftigt haben. Der dritte Preis geht an Sven Wagner von der Südthüringer Zeitung für seine Berichterstattung über einen Bürgermeister, der in die Verschwörungstheoretiker-Szene abgeglitten ist. Mit dem Dahrendorf-Preis werden engagierte Journalisten geehrt, die sich für Öffentlichkeit und Transparenz einsetzen und so mithelfen, die Demokratie vor Ort zu verteidigen. Gestiftet wird er von der Badischen Zeitung. http://mehr.bz/bof8620

