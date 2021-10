Badische Zeitung

Radeln mit Rückenwind: Südbadens schönste E-Bike-Touren

Neues Digitalprodukt der Badischen Zeitung

Freiburg (ots)

Rauf auf den Sattel, rein in die Pedale - Südbaden und der Schwarzwald lassen sich herrlich mit dem Rad erkunden. Immer mehr Menschen nutzen dafür ein E-Bike und drehen mit elektrischer Hilfe auch mal größere Runden oder kurbeln in die Höhe. Die Badische Zeitung hat in ihrer Serie "Südbadens schönste E-Bike-Touren" zehn abwechslungsreiche Radtouren für den Herbst vorgestellt: acht für Tourenräder und zwei für Mountainbikes - mit Hinweisen für Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Zudem gab es Tipps rund um die Themen Kauf, Fahrsicherheit und Pflege von Elektrorädern.

Alle Tourenvorschläge, die auch für normale Fahrräder geeignet sind, sowie die Servicethemen stehen jetzt gebündelt in einem digitalen Sonderprodukt zur Verfügung. BZ-Digital-Premium-Kunden können sich kostenfrei das Gesamt-PDF der Serie herunterladen. Die E-Bike-Serie findet sich unter "Magazine" auf der Startseite von App und eZeitung, oder direkt über http://mehr.bz/ebikeserie. Alle Folgen gibt's auch in einem Online-Dossier unter http://mehr.bz/e-bike-tour

