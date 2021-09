Badische Zeitung

In der Steuerpolitik gibt es klare Unterschiede

Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

Die Vorstellungen der Parteien in der Frage, wie hoch eine angemessene Besteuerung für Bezieher unterschiedlicher Einkommen ausfallen soll, gehen weit auseinander. Das ist gut so. Die Wählerinnen und Wähler können in der Steuerpolitik zwischen klar unterscheidbaren Vorstellungen auswählen. Das ist bei anderen Politikfeldern nicht immer der Fall. Letztlich geht es bei der Steuerpolitik um die Frage, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen soll.

