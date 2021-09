Badische Zeitung

Deutschland und die Taliban: Kontakte sind notwendig

Tagespiegel von Jan Dörner

Freiburg (ots)

So schnell wie die Taliban (...) Afghanistan eroberten, so schnell wollen die neuen Herrscher nun international als rechtmäßige und verlässliche Machthaber anerkannt werden. (...) Dahinter steckt erklärtermaßen auch der Wunsch, dass Afghanistan auch weiterhin finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhält. Nachdem der internationale Militäreinsatz nach zwei Jahrzehnten im Debakel endete (...), ist es die internationale Gemeinschaft den Menschen in Afghanistan schuldig, sie nicht hilflos zurückzulassen. Dafür wird es auch notwendig sein, Kontakte mit den Islamisten zu unterhalten. (...) Doch das bedeutet nicht, die Herrschaft der Islamisten durch eine offizielle Anerkennung zu legitimieren. Es ist richtig, dass die Europäische Union ihre Hilfe für Afghanistan an Bedingungen knüpft. Dazu muss neben der Einhaltung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit auch die Garantie der Taliban gehören, dass frühere Ortskräfte und andere bedrohte Menschen Afghanistan unbeschadet verlassen dürfen. http://mehr.bz/bof8617

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell