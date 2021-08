Badische Zeitung

3G-Regel in Fernzügen: Nicht zu Ende gedacht

Kommentar von Bernhard Walker

Es gibt aber keinerlei Hinweise darauf, dass dies zum Schutz vor Ansteckung mehr nützt als die Maskenpflicht, die es in Bus und Bahn längst gibt. Auch weisen gleich drei Ministerien zu Recht darauf hin, dass eine Testpflicht ins Leere läuft. Wer soll sie täglich bei Millionen Passagieren kontrollieren? Wie soll sie funktionieren, wenn viele Leute am Bahnsteig stehen und fürs Einsteigen gerade mal ein oder zwei Minuten Zeit haben? Und was passiert, wenn ein Fahrkartenkontrolleur einen Ungetesteten antrifft? Wird dann der Zug gestoppt und der Reisende ohne Testnachweis an die frische Luft gesetzt? Man kann es drehen und wenden, wie man will: Der Vorstoß für 3G im Bahnverkehr ist nicht zu Ende gedacht. Und sollte deshalb von der Tagesordnung verschwinden. http://www.mehr.bz/khs243i

