Nach dem Bundeswehreinsatz: Ziele neu überdenken

Kommentar von Christopher Ziedler

Für die Fehler der Politik können die Soldatinnen und Soldaten nichts, ihre Mission war dennoch von Anfang an nur eine zur Schadensbegrenzung. So wird auch die Bundeswehr nach dem, was nun war, ihr eigenes Rollenbild wie auch ihre Zielvorgaben überdenken müssen. Muss es möglich sein, auch ohne Hilfe der Nato-Führungsmacht USA zumindest im europäischen Verbund, einen Flughafen wie in Kabul länger zu halten, weil das im deutschen Interesse gewesen wäre? Oder lässt man lieber ganz von Interventionen ab, was genauso Risiken birgt, wenn die terroristische Bedrohung steigt? http://www.mehr.bz/khs241i

