Ende der Evakuierungsflüge Trauriger letzter Akt

Kommentar von Dietmar Ostermann

Die Ortskräfte nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht zu haben, bleibt eine Schande, für die niemand Verantwortung übernehmen will. Die Bundesregierung spricht nun von "Phase zwei" der Evakuierung, man will auf diplomatischem Weg weiteren Menschen die Ausreise ermöglichen. Man sollte sich nichts vormachen. Lassen die Taliban sich überhaupt darauf ein, wird das seinen Preis haben. Viele Zurückgebliebene aber müssen nun wohl um ihr Leben fürchten. "Phase zwei" klingt, als rede man sich die Lage noch immer schön. http://www.mehr.bz/khs239i

