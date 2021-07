Badische Zeitung

Referendum in Ungarn: Unerträglicher Populismus

Kommentar von Ulrich Krökel

Orban beherrscht in Ungarn den Medien- und Meinungsmarkt, und wenn er die Fragen zu seinem Gesetz so manipulativ stellen lässt, wie angekündigt, kann von einer fairen Abstimmung keine Rede sein. Aber darum geht es Orban gar nicht. Das hat schon 2016 sein Referendum über die Migrationspolitik gezeigt. Es geht ihm um frische Munition gegen die Kritiker in der EU. Und um eine Mobilisierung der eigenen erzkonservativen Anhängerschaft. http://www.mehr.bz/khs203i

