Verbot der Bandidos: Starkes Signal

Kommentar von Karl-Heinz Fesenmeier

Dass Bundesinnenminister Horst Seehofer nun die Rockergruppe Bandidos verboten hat, ist ein starkes Signal - zum einen an all jene, die mit Blick auf die zunehmende Kriminalität einen stärkeren Staat einfordern. Und zum anderen an die diversen Banden und Clans selbst. Die Bandidos, die es in Deutschland erst seit 1999 gibt, haben sich nach und nach Räume geschaffen, in denen nur ihre "Gesetze" galten und nicht die des Staates - also letztlich No-Go-Areas für Anständige. ... jenseits politischer Interpretationen ist es überfällig, dass sich der Rechtsstaat den Kriminellen zeigt - und zwar mit der vielzitierten vollen Härte des Gesetzes. Hier braucht es sie wirklich - zum Schutz der Gemeinschaft und unserer Werte. http://www.mehr.bz/khs194i

