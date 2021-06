Badische Zeitung

Die Bilanz der Militäreinsätze in Afghanistan und Mali ist dürftig

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

(...) Fast 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz, rund acht Jahre ist sie es im westafrikanischen Krisenstaat Mali. Es sind die in jüngster Zeit mit Abstand größten Einsätze deutscher Soldaten. Die Bilanz fällt dürftig aus. In beiden Fällen ging es darum, zerfallende Staaten zu stabilisieren und islamistische Gruppen zurückzudrängen, die eine Bedrohung über das jeweilige Land hinaus darstellten. Am Hindukusch hatten die Al-Qaida-Hintermänner der Anschläge vom 11. September 2001 Unterschlupf gefunden. Malis afrikanische Nachbarn fürchten Instabilität in der gesamten Sahelzone ebenso wie Europa. Es gab also durchaus gute Gründe, warum sich auch Deutschland in beiden Staaten engagiert. Allerdings ist lange klar, dass vieles schiefläuft. Wann konnte zuletzt ein deutscher Verteidigungsminister der Truppe überzeugend versichern, er glaube noch an einen Erfolg der Mission in Afghanistan? (...) http://mehr.bz/938t (BZ-Plus)

