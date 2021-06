Badische Zeitung

Wahl in Sachsen-Anhalt: Ja zum Gewohnten

Tagesspiegel von Chefredakteur Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Viele Menschen, so scheint es, sehnen sich gerade in der Krise nach dem Gewohnten. Nach Normalität - ohne riskante Experimente. Das dürfte Haseloff geholfen haben, so wie es im Herbst Armin Laschet helfen könnte. Der CDU-Spitzenkandidat steht auch ohne Kanzlerbonus für das unspektakulär Bewährte. Gerade, weil ihn vor Sachsen-Anhalt viele angezählt wähnten, wirkt er jetzt gestärkt.

http://mehr.bz/bof8612

