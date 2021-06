Badische Zeitung

Kardinal Marx gibt auf: Ein Rücktritt als Notruf

Kommentar von Gerhard Kiefer

Freiburg (ots)

Da geht einer konsequent seinen Weg, zum dritten Mal in diesem Jahr und überzeugender als bischöfliche Mitbrüder. Dass Reinhard Marx das Bundesverdienstkreuz ablehnte, ließ sich mit einem Missbrauchsfall in Trier erklären, als er dort bis 2007 Bischof war. Sein Verzicht auf die Wiederwahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz bedeutete dann schon die Kapitulation des Kardinals vor den Intrigen und dem selbst in der existentiellen Krise reformunwilligen Teil des Episkopats. Dass aber der Vertraute des Papstes nun auch nicht mehr Erzbischof von München und Freising sein will, schockiert. Es macht seinen Rücktritt vom persönlichen Schritt zum unüberhörbaren Notruf. http://www.mehr.bz/khs156i

