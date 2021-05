Badische Zeitung

Reformplan der Bundeswehr: Die Ministerin will bleiben

Kommentar von Jan Dörner

Freiburg (ots)

Die Verteidigungsministerin will die Truppe flexibler machen und Reibungsverluste in der Organisation beseitigen, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. All dies ist richtig und überfällig (...). Allerdings: Eine Reform der Bundeswehr kostet viel Zeit und Kraft. Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Monate. Die Reform hat keine Chance auf Umsetzung in dieser Legislaturperiode. Kramp-Karrenbauer muss also darauf hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler der Union weitere Zeit in der Regierung zutrauen. Und dass sie ihren Wunsch erfüllt bekommt, Verteidigungsministerin zu bleiben. http://www.mehr.bz/khs139i

