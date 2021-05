Badische Zeitung

Lewandowskis Rekord: Historisches zum Abschied

Nachschuss von René Kübler

Freiburg (ots)

Es ist also Historisches geschehen beim womöglich letzten Spiel des SC Freiburg im Schwarzwaldstadion an der Dreisam. Robert Lewandowski dürfte vermutlich gar nicht bewusst gewesen sein, dass es ein Abschied sein könnte von dieser kleinen, besonderen Arena. Er hatte ja auch etwas ganz anderes im Sinn. Seine 40 Tore sind wohl deutlich höher einzuschätzen als jene von Gerd Müller in den Siebzigern. Der heutige Profifußball ist um ein Vielfaches herausfordernder als der von damals. Sollte Lewandowski am letzten Spieltag mit einem weiteren Treffer zum alleinigen Rekordhalter werden, dürfte er eine Marke setzen, die womöglich wieder als unerreichbar eingestuft wird.

http://mehr.bz/bof8611

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell