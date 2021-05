Badische Zeitung

Das Landeskabinett steht: Neue Köpfe - neue Politik?

Kommentar von Roland Muschel

Freiburg (ots)

Kretschmann startet mit der Autorität des klaren Wahlsiegs in seine letzte Amtszeit. Aber auch als Getriebener der Erwartungen beim Klimaschutz. Personen prägen Politik, die Kabinettsliste ist so wichtig wie der Inhalt des Koalitionsvertrags. Denn die Vereinbarung hat wichtige Entscheidungen vertagt und in die Hände der Regierungsmannschaft gelegt. Der Haushaltsvorbehalt gilt auch für die Klima- und die erstmals von einer grünen Ministerin verantwortete Schulpolitik. Damit hadert die grüne Partei, die auf Bundesebene an der Schuldenbremse rüttelt. http://www.mehr.bz/khs131i

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell