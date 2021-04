Badische Zeitung

Beobachtung der Querdenker: Gegen den Staat

Kommentar von Katja Bauer

Freiburg. (ots)

Lange hat das Bundesamt für Verfassungsschutz gezögert, Teile der Szene aus dem Corona-Protestmilieu unter Beobachtung zu stellen. So verständlich das war, so zwingend ist dieser Schritt. (...) Dass sich der Verfassungsschutz mit der Entscheidung nicht leicht tat, liegt auch an der ideologisch nicht klar zu verortenden Szene. Das Spektrum reicht von Impfgegnern über Verschwörungsgläubige bis zu Reichsbürgern. Und was es noch wichtiger macht, Fingerspitzengefühl zu bewahren: Unter den Protestierenden sind viele Menschen, die sich keiner dieser Gruppen zuordnen lassen (...). Sie haben ein Recht auf Schutz ihrer Meinungsfreiheit. Allerdings stehen sie Schulter an Schulter mit einer Bewegung, die klar macht, den Staat und seine Entscheidungen nicht respektieren, sondern angreifen zu wollen. (...) An dieser Stelle muss der Verfassungsschutz wachsam sein. http://www.mehr.bz/khs119i

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell