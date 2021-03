Badische Zeitung

EU-Drohung mit Exportstopp: Verständlich, aber nicht klug

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg. (ots)

London führt Brüssel am Nasenring durch die Impfmanege - und blamiert die EU nebenbei. An Verschlagenheit ist Johnson den meisten Festland-Europäern allerdings haushoch überlegen. Deswegen könnte die EU auch diesmal am Ende dumm dastehen. Da ist zum einen das Timing. Ausgerechnet an einem Tag mehr Astrazeneca-Impfstoff einzufordern, an dem dieses Vakzin aufgrund von Bedenken in etlichen EU-Staaten gar nicht geimpft wird, ist - nun ja - unglücklich. Und dann stellt von der Leyen auch noch das Prinzip ungehinderter Lieferketten zur Disposition. Klug ist das nicht. Die Verzweiflung in Brüssel muss groß sein. http://www.mehr.bz/khs77i

