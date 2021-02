Badische Zeitung

Die Kretschmanns und die Politik: Offenheit statt Rückzug

Kommentar von Jens Schmitz

Freiburg (ots)

Eine Krebsdiagnose ist immer ein Schlag, für Betroffene und für Angehörige. Viele ziehen sich erst einmal zurück. Gerlinde Kretschmann ist das nicht vergönnt. Möglich, dass die Erkrankung der beliebten First Lady zu anderen Zeiten noch eine Weile hätte geheim bleiben können. Doch ihr Mann Winfried ist nicht nur Spitzenkandidat der Grünen bei der nahen Landtagswahl. Er wird in der Pandemie auch als Ministerpräsident bis zum Anschlag gefordert. (...) Wenn das Paar in dieser schwierigen Phase etwas Zeit für sich haben wollte, blieb kein Ausweg, als offen zu kommunizieren. (...) Für seine Partei bleibt er (..) das Zugpferd. (...) http://www.mehr.bz/khs44i

