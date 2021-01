Badische Zeitung

Die Verlängerung der Rüstungskontrolle ist nur ein erster Schritt

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

(...) Wie Russland will nun auch Joe Biden den im Februar auslaufenden Vertrag um fünf Jahre verlängern. Das ist eine gute, eine wichtige Nachricht. Ohne New Start gäbe es praktisch keine Begrenzung der Nukleararsenale Russlands und der USA mehr. Ebenso wichtig: Es gäbe keine Kontrollen, keine Möglichkeit zu überprüfen, was die andere Seite tut. Wer nicht weiß, ob der andere aufrüstet, tut es sicherheitshalber selbst. Wird New Start verlängert, kann das freilich nur ein erster Schritt sein. (...) http://mehr.bz/x7 (BZ-Plus)

