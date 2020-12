Badische Zeitung

Brexit-Deal: Kein Grund zum Jubeln

Tagesspiegel von Bernd Kramer

FreiburgFreiburg (ots)

Das Abkommen zwischen der EU und Großbritannien zum geordneten Brexit liefert keinen Grund zur Euphorie. Eher gleicht es einem traurigen Scheidungsdokument, auf das sich ehemalige Partner nach der Trennung geeinigt haben, ohne dass am Ende wütend die Fetzen flogen. So verhindert der Pakt zumindest jenes Chaos, das ein ungeordneter Brexit unweigerlich zur Folge gehabt hätte. (...) Ansonsten kennt das Abkommen viele Verlierer. Der Warenaustausch wird aufgrund von mehr Bürokratie schwieriger, wobei die britische Seite härter getroffen wird, als dies Premierminister Boris Johnson der britischen Öffentlichkeit glauben machen will. Großbritannien ist stärker von der EU abhängig als umgekehrt. (...) Für ihr Mehr an Souveränität zahlen die Briten einen hohen Preis. http://mehr.bz/bof8599

