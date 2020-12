Badische Zeitung

Die Zulassung eines Corona-Impfstoffes wäre das schönste Weihnachtsgeschenk

Kommentar von Bernhard Walker

FreiburgFreiburg (ots)

(...) Nie zuvor haben auf der ganzen Welt so viele Wissenschaftler so konzentriert zusammengearbeitet und es so geschafft, keine zwölf Monate nach der Entschlüsselung des neuen Virus Impfstoffe zu finden. Einer davon wird wohl schon zu Weihnachten auch in Deutschland verfügbar sein. Ein schöneres Geschenk hätte die Forschung dem Land nicht machen können. Richtig war übrigens auch, dass die Bundesregierung bei der Zulassung keinen nationalen Sonderweg beschritten hat. Als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt hätte sich die Bundesrepublik fraglos eigene Impfdosen beschaffen und die Vakzine mit einer nationalen Zulassung rasch auf den Markt bringen können. Nur hätte Berlin damit auch Europa und den vielen kleinen und ökonomisch schwächeren Nachbarn einen Schaden angetan. (...) http://mehr.bz/ra5 (BZ-Plus)

