Trumps Strafaktion gegen Deutschland ist abgeblasen

Kommentar von Frank Herrmann

FreiburgFreiburg (ots)

(...) Mochte das Pentagon die Reduzierung des Kontingents mit strategischen Erwägungen begründen, Trump selbst gab sich nie die Mühe, sein wahres Motiv zu verschleiern. Nun ist die Strafaktion abgeblasen, der US-Kongress hat die Pläne de facto begraben. Das Parlament knüpft ihre Umsetzung an Bedingungen, die das Kabinett Trump schon deshalb nicht erfüllen kann, weil es nicht mehr lange genug an der Macht ist. Wenn dann Joe Biden übernimmt, zieht ohnehin Berechenbarkeit ein. Der neue Mann steht für die Pflege alter Allianzen, er sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern. Und dass man in Deutschland den wichtigsten sieht, haben seine Berater bereits klargestellt. Was nicht heißt, dass es kein Konfliktpotenzial mehr gibt. Aber zumindest bedeutet, dass sich atmosphärisch vieles zum Besseren ändert. http://mehr.bz/b42 (BZ-Plus)

