Badische Zeitung

Corona-Impfstoffe: Ohne Vertrauen ist alles nichts

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg.Freiburg. (ots)

Die britische Regierung startet einen Wettlauf um die schnellste Zulassung und schlägt dabei auch noch nationalistisches Triumph-Gehabe an. Die Zulassung muss aber eine strikt wissenschaftliche Frage sein, wenn Vertrauen in der Bevölkerung entstehen soll - also genau das Gegenteil eines Politikums. Umso besser deshalb, dass die Europäische Zulassungsbehörde bei ihrer Linie bleibt. http://www.mehr.bz/khs338p

