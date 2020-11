Badische Zeitung

CDU zur Zukunft der Rentenkasse: Das lässt aufhorchen

Kommentar von Bernhard Walker

FreiburgFreiburg (ots)

Noch ist nichts entschieden, gleichwohl lässt der Vorstoß aus dem Fachausschuss für Soziales der CDU aufhorchen. Eigentlich verteidigt die Partei immer die Vielfalt in puncto Alterssicherung, genauer: die Tatsache, dass Beamte, manche Selbständige und Politiker nicht in die Rentenkasse einzahlen. Doch nun heißt es in einem Papier des CDU-Ausschusses zu Recht, dass die Bevölkerung die Sicherungssysteme abseits der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) - und dazu zählt die Beamtenversorgung - als "Privilegien" betrachtet. So stößt der Ausschuss eine Debatte an, die sich viele Bürger wünschen. (...) http://www.mehr.bz/khs326p

