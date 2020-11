Badische Zeitung

Die Entwicklung der Renten: Beitragszahler nicht vergessen

Kommentar von Barbara Schmidt

FreiburgFreiburg (ots)

Die Rentengarantie war bis 2018 an den Nachholfaktor geknüpft: Sobald die Wirtschaft wieder läuft, wird die nicht erfolgte Kürzung mit den nächsten Rentenerhöhungen verrechnet. 2022 würden die Altersbezüge dann nur um 2,4 statt 4,8 Prozent steigen. Das wäre angemessen und würde die Beitragszahler in der Solidargemeinschaft entlasten, die in ihrer Gesamtheit im Corona-Jahr finanzielle Einbußen hatten - anders als die Rentner. http://www.mehr.bz/khs317p

