Seehofer hat gerade noch die Kurve gekriegt

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

(...) Es ist kein Schaden, wenn neben etwaigem Rassismus der Polizeialltag insgesamt und das schwierige Umfeld, in dem die Beamten Dienst tun, unter die Lupe genommen wird. Indem er das Thema weitet, bleibt Seehofer ein allzu offenkundiges Einknicken erspart. (...) In der Sache darf man gespannt sein, was die Studie zutage befördert. Eine offene, ehrliche Bestandsaufnahme nutzt letztlich allen, der Regierung, der Gesellschaft - und all jenen Polizisten, die bestmöglich einen schwierigen Job erledigen. http://mehr.bz/7p336g (BZ-Plus)

