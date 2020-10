Badische Zeitung

Zweite Corona-Welle: Die Gefahr ist real

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Zwar lassen sich die steigenden Infektionszahlen teilweise durch vermehrtes Testen erklären. Aber das ändert nichts daran, dass mehr Infektionen absehbar mehr Erkrankungen und - sofern es Angehörige von Risikogruppen trifft - schwere Verläufe bedeuten. Noch können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen. Aber nicht mehr lange. Dann sind härtere Einschränkungen als die heute beschlossenen nötig, um die Pandemie beherrschbar sowie Wirtschaft und Schulbetrieb am Laufen zu halten. Was passiert, wenn sich die Politik in der Corona-Krise zu viele Fehler erlaubt, ist derzeit anderswo zu besichtigen. Will jemand mit Belgiern oder Franzosen tauschen? Wohl kaum. http://www.mehr.bz/khs289p

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell