Wieder mehr Corona-Fälle: Jeder ist in der Pflicht

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

In einer Pandemie gibt es zwei Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte: Schönfärben einerseits und Panikmache andererseits. Jeder Bürger ist weiter in der Pflicht, sich umsichtig zu verhalten. Das werden umso mehr tun - und hier kommt die dritte Grundregel einer Pandemie ins Spiel - je plausibler und verständlicher staatliche Schutz-Maßnahmen sind. Genau das kriegen die Länder mit ihrem Wirrwarr um Risikogebiete und Regeln für Inlandsreisen nicht hin. Deshalb braucht es an dieser Stelle rasch jenes Plus an Einheitlichkeit, das Spahn anmahnt. http://www.mehr.bz/khs283p

