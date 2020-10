Badische Zeitung

Corona-Pandemie: Der Herbst wird garstig

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Die Fallzahlen in Paris, aber auch in Berlin und anderswo deuten an, was bald auf ganz Europa zukommen dürfte: erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Gut, dass man hierzulande immerhin regional angepasst handeln kann. Schlecht, dass damit wieder ein für viele Bürger schwer zu durchschauender Wirrwarr an Regeln droht. (...) Corona wird Gesundheit und Nerven von Millionen noch lange strapazieren. Umso wichtiger bleiben Umsicht und Geduld. http://www.mehr.bz/khs280p

