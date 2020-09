Badische Zeitung

Wandern für Spätaufsteher: "Die Landschaft ist für alle da"

Interview von Michael Neubauer mit dem Präsidenten des Schwarzwaldvereins Meinrad Joos

Freiburg (ots)

Ein Wegweiser des Wiiwegli hängt am Tor seines Gartens in Staufen-Grunern, der Belchenpfad ist eine seiner Lieblingstouren. Meinrad Joos ist der Fürsprecher der Wanderer, denn er ist ehrenamtlicher Präsident des Schwarzwaldvereins - der 220 Ortsgruppen und 60000 Mitglieder hat sowie ein 24000 Kilometer umfassendes Wanderwegenetz betreut. Zum Auftakt der Serie "AUSSCHLAFEN, WANDERN, WOW!" sprach Michael Neubauer mit ihm über typische Wow-Effekte unserer Region und darüber, was ihn beim Wandern auch mal ärgert. Wasserfälle, Schluchten, Weinberge, traumhafte Fernsichten, imposante Felsen: In einer zweiwöchigen Serie stellt die BZ elf Wanderungen mit Wow-Effekt vor. Alle Touren sind Halbtagestouren - man kann ausschlafen und auch später noch losziehen. mehr.bz/wowwandern

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Anselm Bußhoff

Telefon: 07 61 - 4 96-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell