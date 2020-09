Badische Zeitung

Finanzpaket für Krankenhäuser: Grundsätzliche Fragen bleiben offen

Kommentar von Bernhard Walker

[...] Nicht zuletzt wegen der Zahlungen des Bundes floss in der Vergangenheit sehr viel mehr Geld in die Kliniken - es kam aber nicht immer an der richtigen Stelle an. Die Fehlentwicklung bei der Pflege wollen Bund und Länder nun zwar überwinden. Sie müssen aber weitergehen und grundsätzlich zwei Fragen klären: Wie sieht eine gute, patientengerechte, digital moderne Kliniklandschaft aus? Und was ist der Preis, den dafür die Versicherten über Beiträge und die Länder verlässlich an Investitionsmitteln bereitstellen? http://mehr.bz/6pubv (BZ-Plus)

