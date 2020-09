Badische Zeitung

Flüchtlingslager Moria: Symbol des Versagens

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

(...) Moria ist zum Symbol geworden für das Versagen der Europäischen Union in der Migrationspolitik, und die deutsche Politik ist Teil dieses Versagens. Seit der humanitären Anstrengung vor fünf Jahren ist der Umgang mit Flüchtlingen hierzulande kleinmütig geworden. Das war teils nachvollziehbar, weil der liberale Kurs die Gesellschaft gespalten und viele Bürgerinnen und Bürger überfordert hatte. Es war aber teilweise auch zu ängstlich, weil das Schielen auf rechtspopulistische Strömungen dazu führte, die Kraft und den Willen der weltoffenen Mehrheit zu unterschätzen. Man laviert in Deutschland seit Jahren und bringt mit dieser Haltung natürlich nichts voran in der EU, die in Flüchtlings- und Asylfragen ohnehin zerstritten und handlungsunfähig ist. Was direkt zu der Frage führt: Soll die Bundesrepublik nun auf eigene Faust helfen? (...) Auf die EU braucht man (...) nicht zu bauen. Da sollte die Antwort nicht schwer fallen. http://www.mehr.bz/khs254p

