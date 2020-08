Badische Zeitung

Die EU und Belarus: Keine Einmischung

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Die Aussage klingt schärfer, als sie in Wirklichkeit ist. Die Präsidentschaftswahl in Belarus war schon unmittelbar danach von Repräsentanten der Europäischen Union als unfrei und manipuliert kritisiert worden. Eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des früheren Weißrusslands ist mit der Botschaft aus Brüssel gleichwohl nicht verbunden - und das ist auch gut so. Denn wenn es eines zu vermeiden gilt, dann ist es der Eindruck, die EU wolle Belarus auf ihre Seite ziehen. Am Ende muss die Bevölkerung in Belarus ohnehin selbst über ihre Zukunft entscheiden. http://www.mehr.bz/khs233p

