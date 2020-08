Badische Zeitung

Die SPD und ihr Kandidat Scholz: Ein Zug, der Druck macht

Kommentar von Katja Bauer

Freiburg (ots)

Die SPD hat den Vorteil der persönlichen Beliebtheitswerte von Scholz und das Bedürfnis der Wähler nach klaren Verhältnissen genutzt und es so geschafft, zumindest fürs Erste Druck auf die Union und die Grünen aufzubauen. Vor dem SPD-Mann liegt in Umfragen nur Söder. Derzeit wächst also der Druck auf die Union, ihren Kandidaten zu benennen. Spätestens danach gelangen die Grünen in Zugzwang. Denn die komplizierten Mehrheitsverhältnisse begrenzen die Koalitionsoptionen für SPD wie für CDU. Bevor dies zu einem Lagerwahlkampf zwischen beiden führt, der die Grünen schwächen würde, müssen sie die Chance nutzen, einen eigenen Kandidaten zu präsentieren. http://www.mehr.bz/khs230p

