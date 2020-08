Badische Zeitung

Testpflicht für Reiserückkehrer: Nur eine Erinnerung

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

Ein weiterer Anstieg (...) muss verhindert werden, was wiederum nur geht, wenn jeder weiter die Vorsorgeregeln beachtet. Dazu gehört, dass Menschen, die aus einem Gebiet mit sehr vielen Corona-Fällen heimkehren, in Quarantäne gehen müssen, sofern sie kein negatives Testergebnis haben. Daran ändert die neue Testpflicht kein Jota. Im Kern erinnert sie nur jeden an die Quarantäne-Bestimmung, die seit vielen Wochen gilt. http://www.mehr.bz/khs220p

