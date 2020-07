Badische Zeitung

US-Teilabzug aus Deutschland: Strafe fürs eigene Militär

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Fast die Hälfte der jetzt abziehenden US-Soldaten soll in andere europäische Nato-Staaten verlegt werden. Der Teilrückzug aus Deutschland also ist kein Rückzug aus Europa. Die USA bleiben hier trotz aller Querelen strategisch engagiert. Auch in Moskau kann das niemand als amerikanischen Abschied von den Verbündeten interpretieren. Und wollten die Europäer nicht ohnehin mehr für ihre eigene Sicherheit sorgen? Wem also schadet Trumps Strafaktion am meisten? Vermutlich seinem Militär, das jetzt viel Geld in neue Standorte stecken muss und für das Einsätze im Nahen und Mittleren Osten schwieriger werden. http://www.mehr.bz/khs212p

