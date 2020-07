Badische Zeitung

AfD schließt Kalbitz aus: Die anderen sind noch da

Der Ausschluss von Andreas Kalbitz bedeutet nicht, dass die weniger Exponierten auch weg wären. All jene in der AfD mit einer NPD-Vergangenheit, all jene, die aus rechtsnationalen Burschenschaften kommen - sie sind noch da. Meuthen mag auch einen Unterschied zwischen Kalbitz und Höcke machen, weil der Brandenburger alte Mitgliedschaften aus der Zeit vor der AfD verschwiegen hat, die der Thüringer nicht in der Vita hat. Aber es bleibt eine Tatsache, dass zwischen den beiden ideologisch kein Spalt zu sehen ist. Wofür Andreas Kalbitz steht - Fremdenfeindlichkeit, Verachtung der parlamentarischen Demokratie, platter Nationalegoismus -, all das ist am Samstag nicht aus der AfD ausgeschlossen worden. Und womöglich wird er ja mit seiner angekündigten Klage Erfolg haben, dann ist auch er wieder da. http://mehr.bz/bof8584

