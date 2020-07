Badische Zeitung

Die EU in der Hongkong-Frage: Kleinmütig und zaudernd

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Donnerwetter, da wird die Führung in Peking aber mächtig zittern! Zwei Wochen nach Verabschiedung des sogenannten Sicherheitsgesetzes, mit dem die chinesische Regierung die Demokratiebewegung in Hongkong endgültig zerschlagen will, haben die Außenminister der EU getagt - und nach einigem Grübeln beschlossen, nun an "konkreten Reaktionen" arbeiten zu wollen. Geht's noch schwammiger, verehrte Europäer? Im Ernst: Die Politik der EU gegenüber China ist an Kleinmut kaum zu überbieten. Die Angst ums Geschäft trieft aus allen europäischen Poren, die Hoffnung auf chinesische Investitionen lässt jeden Gedanken an konkrete Strafmaßnahmen oder wenigstens Mut zu klarer Sprache ersterben. (...) http://mehr.bz/ej4e (BZ-Plus)

